Вера - очаровательная девушка чуть за двадцать. Она, как все девушки в этом возрасте наивна и смела одновременно, вот только врет чуть лучше большинства. Особенно рассказывая о своих приключениях по телефону. Вере нравится Макс, и она пытается завоевать его. Она идёт к нему на домашнюю вечеринку, чтобы сблизиться. Она меняет имидж, чтобы ему понравиться. Она ищет классную работу, чтобы произвести впечатление. Она приглашает его к себе домой, чтобы остаться с ним наедине. Она экспериментирует со своей внешностью, ищет себя в разных занятиях, и да, нередко терпит фиаско. Но сердце неприступного Макса все-таки дрогнет и он увидит Веру в новом свете.