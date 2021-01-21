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Постер сериала Поверьте Вере
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Киноафиша Сериалы Поверьте Вере

Поверьте Вере (2021 - 2021)

Poverte Vere 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 40 минут

О чем сериал

Вера - очаровательная девушка чуть за двадцать. Она, как все девушки в этом возрасте наивна и смела одновременно, вот только врет чуть лучше большинства. Особенно рассказывая о своих приключениях по телефону. Вере нравится Макс, и она пытается завоевать его. Она идёт к нему на домашнюю вечеринку, чтобы сблизиться. Она меняет имидж, чтобы ему понравиться. Она ищет классную работу, чтобы произвести впечатление. Она приглашает его к себе домой, чтобы остаться с ним наедине. Она экспериментирует со своей внешностью, ищет себя в разных занятиях, и да, нередко терпит фиаско. Но сердце неприступного Макса все-таки дрогнет и он увидит Веру в новом свете.

В ролях
В ролях
Валерия Репина
Валерия Репина
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Светлана Авдина
Наталья Шевцова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Поверьте Вере - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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