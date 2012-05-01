«4 времени лета» – это история любви, настоящего, большого чувства, с которым герои проживают часть жизни. Главных героев истории – Тату Шаповалову и Егора Смирнова, совсем разных по воспитанию и социальному положению, окружают друзья и враги, родственники и приятели. Действие фильма происходит в 90-е годы, в эпоху огромного потрясения, разлома страны, культуры и экономики. Но, все же, прежде всего, эта история про любовь, как главное испытание в жизни, как серьезная проверка человека. Если сберег это чувство, не предал, не бросил своего избранника – значит, ты человек достойный! «Четыре времени лета» - не мелодрама, а именно драма, история жизни, история испытания большим чувством, это рассказ о том, как любовь постепенно переделывает человека, заставляет его понять себя, свое чувство как настоящее счастье и перешагнуть через сословные и имущественные различия.