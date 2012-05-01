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Киноафиша Сериалы Четыре времени лета

Четыре времени лета (2012 - 2012)

Chetyre vremeni leta 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

«4 времени лета» – это история любви, настоящего, большого чувства, с которым герои проживают часть жизни. Главных героев истории – Тату Шаповалову и Егора Смирнова, совсем разных по воспитанию и социальному положению, окружают друзья и враги, родственники и приятели. Действие фильма происходит в 90-е годы, в эпоху огромного потрясения, разлома страны, культуры и экономики. Но, все же, прежде всего, эта история про любовь, как главное испытание в жизни, как серьезная проверка человека. Если сберег это чувство, не предал, не бросил своего избранника – значит, ты человек достойный! «Четыре времени лета» - не мелодрама, а именно драма, история жизни, история испытания большим чувством, это рассказ о том, как любовь постепенно переделывает человека, заставляет его понять себя, свое чувство как настоящее счастье и перешагнуть через сословные и имущественные различия.

В ролях
В ролях
Анна Назарова
Анна Назарова
Илья Оболонков
Александр Абрамович
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Ольга Бурлакова
Ольга Бурлакова
Оксана Лесная
Оксана Лесная
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Четыре времени лета - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
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