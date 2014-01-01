Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Прекрасный полк
1 постер
Киноафиша Сериалы Прекрасный полк

Прекрасный полк (2014 - 2014)

Prekrasnyj polk 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 4 часа 40 минут

О чем сериал

Говорят, «у войны не женское лицо». Но почему эмблемой Великой Отечественной стал плакат «Родина-Мать зовёт», а символом Победы — памятник на Мамаевом кургане? Женщина в муках дает человеку жизнь. Для нее участие в войне противоестественно - её выход на поле боя означал, что страна находилась в смертельной опасности. Так было в страшные годы войны с фашизмом, когда на фронтах сражалось около 800 тысяч женщин. Свыше 150 тысяч награждены боевыми орденами и медалями, десятки удостоены звания Героя Советского Союза. Цикл фильмов «Прекрасный полк» — это рассказ об удивительных судьбах женщин, воевавших на фронтах Великой войны. О тех, чей подвиг, в силу стечения обстоятельств, долгое время оставался в тени.

В ролях
В ролях
Екатерина Сеничкина
Александра Винокурова
Юлия Черепнина
Артём Мишуков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Прекрасный полк - Сезон 1 Сезон 1
2014, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше