Говорят, «у войны не женское лицо». Но почему эмблемой Великой Отечественной стал плакат «Родина-Мать зовёт», а символом Победы — памятник на Мамаевом кургане? Женщина в муках дает человеку жизнь. Для нее участие в войне противоестественно - её выход на поле боя означал, что страна находилась в смертельной опасности. Так было в страшные годы войны с фашизмом, когда на фронтах сражалось около 800 тысяч женщин. Свыше 150 тысяч награждены боевыми орденами и медалями, десятки удостоены звания Героя Советского Союза. Цикл фильмов «Прекрасный полк» — это рассказ об удивительных судьбах женщин, воевавших на фронтах Великой войны. О тех, чей подвиг, в силу стечения обстоятельств, долгое время оставался в тени.