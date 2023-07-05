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Постер сериала Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
1 постер
Киноафиша Сериалы Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту

Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту (2023 - …)

Jidou hanbaiki ni umarekawatta ore wa meikyuu wo samayou 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Иногда даже грузовик, отправляющий ни в чём не повинных японцев в иной мир, нуждается в помощниках. Вот только в этот раз его «напарником» оказался торговый автомат — причём тот самый, что насмерть придавил своего же фаната. Ирония судьбы? Ещё какая! Но на этом злоключения юноши не закончились: вместо того чтобы переродиться в могучего героя или знатного аристократа, он оказался… внутри этого самого автомата.  Теперь он — Боксо, затерянный в фэнтезийном мире, полном монстров. Никто не понимает, зачем он здесь, и едва не уничтожает его, пока на помощь не приходит воительница Ламмис. Она единственная догадывается, что внутри автомата — разумное существо, и забирает его с собой.  Казалось бы, что может быть бесполезнее торгового автомата в подземельях? Но Боксо не так прост: если в него вкладывать монеты, он не только расширяет ассортимент товаров, но и получает новые способности. Пусть он не может говорить — это не мешает ему находить друзей и становиться ценным союзником!

В ролях
В ролях
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Каэдэ Хондо
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи
Ai Kayano
Мию Томита
Мию Томита
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала « Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту»

Серия 4 / Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 июля 2025
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 июля 2025
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
6 августа 2025
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
13 августа 2025
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
20 августа 2025
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
27 августа 2025
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
3 сентября 2025
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
10 сентября 2025
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
17 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 12 эпизодов
 
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