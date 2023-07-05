Иногда даже грузовик, отправляющий ни в чём не повинных японцев в иной мир, нуждается в помощниках. Вот только в этот раз его «напарником» оказался торговый автомат — причём тот самый, что насмерть придавил своего же фаната. Ирония судьбы? Ещё какая! Но на этом злоключения юноши не закончились: вместо того чтобы переродиться в могучего героя или знатного аристократа, он оказался… внутри этого самого автомата. Теперь он — Боксо, затерянный в фэнтезийном мире, полном монстров. Никто не понимает, зачем он здесь, и едва не уничтожает его, пока на помощь не приходит воительница Ламмис. Она единственная догадывается, что внутри автомата — разумное существо, и забирает его с собой. Казалось бы, что может быть бесполезнее торгового автомата в подземельях? Но Боксо не так прост: если в него вкладывать монеты, он не только расширяет ассортимент товаров, но и получает новые способности. Пусть он не может говорить — это не мешает ему находить друзей и становиться ценным союзником!