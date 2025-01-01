Красавец и миллионер Антонио Ломбардо чудом выживает после страшной аварии и возвращается домой, где с удивлением обнаруживает, что накануне происшествия женился на молодой девушке по имени Ракель. Проблема в том, что он никак не может ее вспомнить и списывает всё на амнезию после автокатастрофы. На самом деле, женитьбу и аварию подстроил сводный брат Антонио — Максимилиан, который был уверен, что Ракель останется вдовой, и он сможет жениться на ней, чтобы получить наследство. Коварный замысел Максимилиана идёт не по плану, когда его брат возвращается домой, а Ракель оказывается слишком порядочной, чтобы притворяться.