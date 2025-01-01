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Киноафиша Сериалы Никто кроме тебя

Никто кроме тебя (1985 - 1985)

Tú o nadie 18+
Год выпуска 1985
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 21 минута
Телеканал Telemundo
Продолжительность сериала 42 часа 0 минут

О чем сериал

Красавец и миллионер Антонио Ломбардо чудом выживает после страшной аварии и возвращается домой, где с удивлением обнаруживает, что накануне происшествия женился на молодой девушке по имени Ракель. Проблема в том, что он никак не может ее вспомнить и списывает всё на амнезию после автокатастрофы. На самом деле, женитьбу и аварию подстроил сводный брат Антонио — Максимилиан, который был уверен, что Ракель останется вдовой, и он сможет жениться на ней, чтобы получить наследство. Коварный замысел Максимилиана идёт не по плану, когда его брат возвращается домой, а Ракель оказывается слишком порядочной, чтобы притворяться.

В ролях
В ролях
Мигель Манзано
Лилиана Абуд
Магда Гусман
Гастон Тусе
Лусия Мендес
Андрес Гарсия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Никто кроме тебя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1985, 120 эпизодов
 
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