Дурная слава
Цитаты
Цитаты из сериала Дурная слава
[из трейлера]
Jake Gregorian
Сколько бы раз ты ни говорил "без комментариев", рано или поздно это начнет выглядеть подозрительно.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэниэл Санжата
Daniel Sunjata
