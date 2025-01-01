Эма — 60-летний врач, обладающая способностью видеть и слышать мёртвых. Она называет их «присутствиями» и всю жизнь старалась не позволять своему дару связывать её с чужими страданиями. Однако всё меняется, когда к ней приезжает племянница Жюли — психически нестабильная девушка, которая тоже может общаться с мёртвыми, но делает это куда более ярко и даже с сексуальным подтекстом. То, что начиналось как семейная встреча, перерастает в череду пугающих событий, нарушающих границу между миром живых и мёртвых и охватывающих весь район. Реальность, смерть и желание начинают переплетаться, и Эме предстоит столкнуться с прошлым, дочерью и призраками, которых она так и не отпустила.