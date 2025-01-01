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Киноафиша Сериалы Mis muertos tristes

Mis muertos tristes ( - …)

Mis muertos tristes 18+
Страна Аргентина/Чили
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix

О чем сериал

Эма — 60-летний врач, обладающая способностью видеть и слышать мёртвых. Она называет их «присутствиями» и всю жизнь старалась не позволять своему дару связывать её с чужими страданиями. Однако всё меняется, когда к ней приезжает племянница Жюли — психически нестабильная девушка, которая тоже может общаться с мёртвыми, но делает это куда более ярко и даже с сексуальным подтекстом. То, что начиналось как семейная встреча, перерастает в череду пугающих событий, нарушающих границу между миром живых и мёртвых и охватывающих весь район. Реальность, смерть и желание начинают переплетаться, и Эме предстоит столкнуться с прошлым, дочерью и призраками, которых она так и не отпустила.

В ролях
В ролях
Мерседес Моран
Мерседес Моран
Долорес Фонци
Алехандра Флейшнер
Алехандра Флейшнер
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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