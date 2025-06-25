Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Обратный отсчет
Статьи
Статьи о сериале «Обратный отсчет»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Обратный отсчет»
Вся информация о сериале
Лучше просто пересмотрите «Сверхов»: долгожданная новинка с Эклсом провалилась с треском — десять часов скукоты вместо бодрого экшена
А ведь шоураннеры рассчитывали запустить франшизу.
Написать
25 июня 2025 11:50
«Возьмите Дина хоть в ад, хоть в Лос-Анджелес»: новый сериал с Эклсом до боли похож на «Сверхов» — и вот кто здесь вместо ангелов
Даже сам артист признает, что ему даже не пришлось выходить из прошлых ролей.
2 комментария
18 июня 2025 12:48
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667