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Лучше просто пересмотрите «Сверхов»: долгожданная новинка с Эклсом провалилась с треском — десять часов скукоты вместо бодрого экшена

25 июня 2025 11:50
Лучше просто пересмотрите «Сверхов»: долгожданная новинка с Эклсом провалилась с треском — десять часов скукоты вместо бодрого экшена

А ведь шоураннеры рассчитывали запустить франшизу.

Дженсен Эклс вернулся в главной роли нового триллера «Обратный отсчёт», но что-то пошло не по плану. Формат «команда спецагентов против глобальной угрозы» казался выигрышной комбинацией — особенно в жанре, где давно не было свежих хитов. Однако уже первые рецензии показали: зрителей ждет не захватывающий экшен, а скука длиной в десять эпизодов.

О чем «Обратный отсчет» с Эклсом

Сюжет вроде бы обещал драйв: офицер Министерства внутренней безопасности убит среди бела дня, и детектив Марк Мичем (Эклс) присоединяется к секретной команде, чтобы раскрыть убийство. Но вместо напряжения — дежурная рутина. Погони, расследования, допросы — всё снято так, будто герои сами не верят в происходящее. Где опасность? Где градус угрозы? Его попросту нет.

Лучше просто пересмотрите «Сверхов»: долгожданная новинка с Эклсом провалилась с треском — десять часов скукоты вместо бодрого экшена

И даже харизма Эклса не спасает. Его герой — шаблонный коп с травматичным прошлым и минимальным внутренним развитием. Остальные персонажи — на том же уровне: есть подробные бэкграунды, но ноль характера. После десяти часов просмотра зритель всё ещё не знает, кто эти люди и зачем они здесь. Плюс — ни одного яркого диалога, ни единого по-настоящему сильного момента.

Еще один удар по сериалу — политический контекст. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, в сюжете замешаны иммиграция, спецслужбы, терроризм — но «Обратный отсчёт» боится хоть как-то это осмыслить. Создатели будто говорят:

«Мы просто хотим, чтобы фоном мигали сирены, не заставляйте нас думать».

С оценками все плохо

На Rotten Tomatoes у сериала 43% от критиков — показатель, близкий к приговору для проекта такого масштаба. Визуально сериал неплох, местами даже стильный, но за фасадом — пустота. Слишком скучно для триллера, слишком претенциозно для формата процедурного шоу.

Лучше просто пересмотрите «Сверхов»: долгожданная новинка с Эклсом провалилась с треском — десять часов скукоты вместо бодрого экшена

Финал первого сезона якобы готовит нечто более драматичное. Но чтобы до него добраться, нужно пересилить десять серий абсолютно проходного контента. В эпоху, когда конкуренция за внимание зрителя максимальна, «Обратный отсчёт» просто не выдерживает темпа. Это, увы, не старт франшизы, а ее конец еще до начала.

Ранее мы писали: «Возьмите Дина хоть в ад, хоть в Лос-Анджелес»: новый сериал с Эклсом до боли похож на «Сверхов» — и вот кто здесь вместо ангелов

Фото: Кадр из сериала «Обратный отсчет»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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