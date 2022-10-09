Элитные помещения одного из крупнейших сервисов аренды жилья, принадлежащие амбициозному домовладельцу, оказываются буквально напичканы тайно установленными микрокамерами. И вот в какой-то момент происходит утечка персональных данных в Даркнет. Но настоящая катастрофа заключается в том, что вместе с данными обычных людей в сеть утекают и секреты власть имущих, что приводит к серьёзным последствиям. И очень скоро сам домовладелец и его таинственный гость, объединённые общей страшной тайной, оказываются втянутыми в опасный преступный мир, который угрожает уничтожить их обоих…