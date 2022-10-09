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Постер сериала Тайны Даркнета
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Киноафиша Сериалы Тайны Даркнета

Тайны Даркнета (2022 - 2022)

Swiss Secrets 18+
Год выпуска 2022
Страна Швейцария
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Элитные помещения одного из крупнейших сервисов аренды жилья, принадлежащие амбициозному домовладельцу, оказываются буквально напичканы тайно установленными микрокамерами. И вот в какой-то момент происходит утечка персональных данных в Даркнет. Но настоящая катастрофа заключается в том, что вместе с данными обычных людей в сеть утекают и секреты власть имущих, что приводит к серьёзным последствиям. И очень скоро сам домовладелец и его таинственный гость, объединённые общей страшной тайной, оказываются втянутыми в опасный преступный мир, который угрожает уничтожить их обоих…

Тайны Даркнета - трейлер первого сезона
Тайны Даркнета  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Давид Ромео
Симона Дж.
Нина Бурри
Daniele Marcheggiani
Вилли Бётлер
Давид Касарин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Тайны Даркнета - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 9 эпизодов
 
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