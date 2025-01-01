Соня – начинающий музыкант. Ей 16 лет и её мечта – выступить хэдлайнером на крутом музыкальном фестивале со своей песней. Но, как и любой подросток, она стесняется и не верит в свой талант. В жизни Сони есть не только музыка. Конечно же, она влюблена. Сониного краша зовут Женя, ему 20 и он работает баристой в кофейне её мамы. А ещё Женя мечтает стать дизайнером крутых шоу и концертов. И ради мечты хочет уехать из их небольшого морского городка в Москву. Навсегда… Не желая потерять свою любовь, Соня врёт ему, что она с друзьями организовывает летний музыкальный фестиваль. И они ищут дизайнера. Женя откликается на предложение Сони. Казалось бы, всё круто. Но вот только никакого фестиваля у Сони нет. И чтобы не потерять краша – этот фестиваль нужно сделать! Сонина команда – это её семья и друзья – молодая духом мама, комедийная пухляшка Люба, кудрявый чудак Артём, строгий, но чуткий брат Дима, красавица-блогерша Алиса и другие. А поможет им в этом продюсер из Москвы Стас. Который приехал сюда не просто так…