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Киноафиша Сериалы В лето сбежим

В лето сбежим (2025 - …)

V leto sbezhim 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Соня – начинающий музыкант. Ей 16 лет и её мечта – выступить хэдлайнером на крутом музыкальном фестивале со своей песней. Но, как и любой подросток, она стесняется и не верит в свой талант. В жизни Сони есть не только музыка. Конечно же, она влюблена. Сониного краша зовут Женя, ему 20 и он работает баристой в кофейне её мамы. А ещё Женя мечтает стать дизайнером крутых шоу и концертов. И ради мечты хочет уехать из их небольшого морского городка в Москву. Навсегда… Не желая потерять свою любовь, Соня врёт ему, что она с друзьями организовывает летний музыкальный фестиваль. И они ищут дизайнера. Женя откликается на предложение Сони. Казалось бы, всё круто. Но вот только никакого фестиваля у Сони нет. И чтобы не потерять краша – этот фестиваль нужно сделать! Сонина команда – это её семья и друзья – молодая духом мама, комедийная пухляшка Люба, кудрявый чудак Артём, строгий, но чуткий брат Дима, красавица-блогерша Алиса и другие. А поможет им в этом продюсер из Москвы Стас. Который приехал сюда не просто так…

В ролях
В ролях
Анна-Лиза Техменева
Арнольд Манасян
Лика Панкратова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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