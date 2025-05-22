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Постер сериала Требуется папа для моего сына
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Киноафиша Сериалы Требуется папа для моего сына

Требуется папа для моего сына (2025 - 2025)

Trebuetsya papa dlya moego syna 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У Насти важный день на работе – ее должны повысить до финансового директора. Она готовится к этому долгожданному событию, но прямо на ее глазах начальник назначает на должность новую молодую сотрудницу. Одновременно с этим сын Насти просит подписать разрешение на экзамен – он хочет уехать учиться в другой город. Настя против переезда Коли, поэтому он собирается найти своего отца, чтобы тот дал разрешение. Совершенно случайно Настя сталкивается с Максимом, которому рассказывает о всех своих бедах. Он помогает ей решить проблему с сыном, притворившись его отцом – запрещает уезжать. Кажется, что все наладилось, как внезапно объявляется настоящий отец Коли…

В ролях
В ролях
Ольга Сопова
Ольга Сопова
Александр Гиренок
Артём Карасев
Артём Карасев
Вера Новикова
Вера Новикова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Требуется папа для моего сына - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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