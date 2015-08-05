Молодой талантливый хирург Ким Тхэ-хён прославился своим профессионализмом. Но в связи с тяжелой болезнью сестры Ким попадает в сложное положение: он погряз в долгах и кредитах, которые необходимо как-то выплачивать. К тому же на работе его ценят лишь за то, что на него можно спихнуть все самые сложные и рискованные операции. Все это заставляет молодого хирурга устраивать подпольную деятельность, а именно — лечить бандитов и влиятельных людей, которые не могут получить легальную помощь в больнице. Став нелегальным подпольным доктором, он берёт себе имя Ён-пхаль. И вот однажды он спасает дочь бизнесмена Хан Е-чжин, и это навсегда меняет его жизнь…