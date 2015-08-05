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Постер сериала Ен Паль: Подпольный доктор
Постер сериала Ен Паль: Подпольный доктор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ен Паль: Подпольный доктор

Ен Паль: Подпольный доктор (2015 - 2015)

Yong Pal 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 56 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 16 часов 48 минут

О чем сериал

Молодой талантливый хирург Ким Тхэ-хён прославился своим профессионализмом. Но в связи с тяжелой болезнью сестры Ким попадает в сложное положение: он погряз в долгах и кредитах, которые необходимо как-то выплачивать. К тому же на работе его ценят лишь за то, что на него можно спихнуть все самые сложные и рискованные операции. Все это заставляет молодого хирурга устраивать подпольную деятельность, а именно — лечить бандитов и влиятельных людей, которые не могут получить легальную помощь в больнице. Став нелегальным подпольным доктором, он берёт себе имя Ён-пхаль. И вот однажды он спасает дочь бизнесмена Хан Е-чжин, и это навсегда меняет его жизнь…

В ролях
В ролях
Чу Вон
Чан Гван
Чан Гван
Чхэ Джон-ан
Ким Тхэ-хи
Чхве Мин
О На-ра
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Ен Паль: Подпольный доктор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 18 эпизодов
 
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