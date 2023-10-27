Молодая женщина Каролина Келлер становится сотрудником полиции, решив пойти по стопам отца. Работая в патруле, энергичная девушка уверена, что ей удастся быстро подняться по карьерной лестнице. В течение нескольких месяцев Каролина принимает активное участие в расследовании нескольких убийств, совершенных в городе. Но больше всего она стремится выяснить, с чем связано исчезновение ее любимого отца, который пропал более года назад. Ради этой информации полицейская готова на всё, даже если придется нарушить все существующие правила. При этом девушка не понимает, почему никто из других членов семьи не поддерживает ее в этих поисках. Расследуя очередное убийство, Каролина выясняет, что жертва была втянута в крупную преступную схему и, что хуже всего, в этой схеме как-то участвовал ее отец. Постепенно она начинает осознавать, что идеализированный образ отца существует лишь в ее воспоминаниях.