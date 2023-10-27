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Постер сериала Женщины-убийцы
Постер сериала Женщины-убийцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Женщины-убийцы

Женщины-убийцы (2023 - 2023)

Morderczynie 18+
Год выпуска 2023
Страна Польша
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 4 часа 12 минут

О чем сериал

Молодая женщина Каролина Келлер становится сотрудником полиции, решив пойти по стопам отца. Работая в патруле, энергичная девушка уверена, что ей удастся быстро подняться по карьерной лестнице. В течение нескольких месяцев Каролина принимает активное участие в расследовании нескольких убийств, совершенных в городе. Но больше всего она стремится выяснить, с чем связано исчезновение ее любимого отца, который пропал более года назад. Ради этой информации полицейская готова на всё, даже если придется нарушить все существующие правила. При этом девушка не понимает, почему никто из других членов семьи не поддерживает ее в этих поисках. Расследуя очередное убийство, Каролина выясняет, что жертва была втянута в крупную преступную схему и, что хуже всего, в этой схеме как-то участвовал ее отец. Постепенно она начинает осознавать, что идеализированный образ отца существует лишь в ее воспоминаниях.

В ролях
В ролях
Изабела Куна
Томаш Шухардт
Элиза Рыцембель
Катажина Обидзиньска
Марчин Стец
Karol Bernacki
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Женщины-убийцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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