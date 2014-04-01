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Постер сериала Экс-модель
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Киноафиша Сериалы Экс-модель

Экс-модель (2014 - 2015)

Ex-Model 18+
Год выпуска 2014
Страна Китай/Франция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 5 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Тридцатилетняя китаянка Синь Синь успешно работает в парижском модном агентстве. Но в какой-то момент девушка обнаруживает, что уже слишком стара для работы в экстравагантном французском мире моды. Ее буквально охватывает паника от мысли, что придется заново устраиваться в чужой стране. Синь Синь пробует разные виды деятельности, чтобы избежать бедности. Выйдя в тираж, модель сталкивается с суровой реальностью. Для девушки наступает непростое время, когда ей приходится платить за питание вне дома, ее больше не приглашают на вечеринки, она набирает вес, у нее появляются первые морщины. Как Синь Синь справится с новой жизнью?

В ролях
В ролях
Йин Бинг
Синь Ван
Эстель Симон
Жан-Пьер Мишель
Aymerick Pilarski
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Экс-модель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Экс-модель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
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