Тридцатилетняя китаянка Синь Синь успешно работает в парижском модном агентстве. Но в какой-то момент девушка обнаруживает, что уже слишком стара для работы в экстравагантном французском мире моды. Ее буквально охватывает паника от мысли, что придется заново устраиваться в чужой стране. Синь Синь пробует разные виды деятельности, чтобы избежать бедности. Выйдя в тираж, модель сталкивается с суровой реальностью. Для девушки наступает непростое время, когда ей приходится платить за питание вне дома, ее больше не приглашают на вечеринки, она набирает вес, у нее появляются первые морщины. Как Синь Синь справится с новой жизнью?