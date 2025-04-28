У Веры идеальная жизнь, о которой можно только мечтать. Семнадцать лет счастливого брака, любимый муж Игорь и прекрасный сын. Отец Веры оставил ей и ее матери в наследство семейный бизнес – сыроварню «Сырный дом Добродаровых». Полностью доверяя Игорю, Вера передала управление компанией ему, а сама заняла должность пиар-менеджера. Однажды Вера застает мужа в постели с другой… и увольняет Игоря с поста генерального директора. Она еще не подозревает, что он решил обманом забрать у нее компанию, и впереди ее ждет долгая борьба. Спасением в сложившейся ситуации становится знакомство с адвокатом Сергеем Романдиным – он не только помогает ей решить вопрос с сыроварней, но и дает надежду на счастье… пока Вера не узнает, что Сергей женат…