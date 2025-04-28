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Постер сериала Как уволить неверного мужа
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Киноафиша Сериалы Как уволить неверного мужа

Как уволить неверного мужа (2025 - 2025)

Kak uvolit nevernogo muzha 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

У Веры идеальная жизнь, о которой можно только мечтать. Семнадцать лет счастливого брака, любимый муж Игорь и прекрасный сын. Отец Веры оставил ей и ее матери в наследство семейный бизнес – сыроварню «Сырный дом Добродаровых». Полностью доверяя Игорю, Вера передала управление компанией ему, а сама заняла должность пиар-менеджера.  Однажды Вера застает мужа в постели с другой… и увольняет Игоря с поста генерального директора. Она еще не подозревает, что он решил обманом забрать у нее компанию, и впереди ее ждет долгая борьба. Спасением в сложившейся ситуации становится знакомство с адвокатом Сергеем Романдиным – он не только помогает ей решить вопрос с сыроварней, но и дает надежду на счастье… пока Вера не узнает, что Сергей женат…

В ролях
В ролях
Кристина Казинская
Кристина Казинская
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Алексей Нестеренко
Алексей Нестеренко
Олег Назаров
Олег Назаров
Артём Григорьев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Как уволить неверного мужа - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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