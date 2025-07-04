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Кума – другая жена
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Отзывы о сериале «Кума – другая жена»
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Татьяна Казанцева
4 июля 2025, 18:56
Оценка
я бы хотела написать очень хороший отзыв о фильме - кума 2 жена, но из-за не очень приятных кадров добавочного фильма,моё настроение просмотра-немного изменилось. это моё личное мнение и оно никак не скажется на мнение других.извините.
4 июля 2025, 18:56
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