Фериде — молодая женщина, живущая в тихом провинциальном городке. Её будни протекали спокойно и размеренно, пока внезапно не вскрылась горькая правда: её муж Хасан тайно женат на другой — женщине по имени Асие. Две соперницы по воле судьбы оказываются под одной крышей, деля одного мужчину и непростые чувства — боль, ревность, предательство. Однако со временем их отношения начинают меняться. Вместо вражды между женщинами зарождается нечто большее — взаимное понимание, сочувствие, а затем и неожиданная дружба. Они учатся быть опорой друг для друга, делятся сокровенным и вместе проходят через сложные испытания.