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Постер сериала Кума – другая жена
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Киноафиша Сериалы Кума – другая жена

Кума – другая жена (2025 - …)

Kuma 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут

О чем сериал

Фериде — молодая женщина, живущая в тихом провинциальном городке. Её будни протекали спокойно и размеренно, пока внезапно не вскрылась горькая правда: её муж Хасан тайно женат на другой — женщине по имени Асие. Две соперницы по воле судьбы оказываются под одной крышей, деля одного мужчину и непростые чувства — боль, ревность, предательство. Однако со временем их отношения начинают меняться. Вместо вражды между женщинами зарождается нечто большее — взаимное понимание, сочувствие, а затем и неожиданная дружба. Они учатся быть опорой друг для друга, делятся сокровенным и вместе проходят через сложные испытания.       

В ролях
В ролях
Алейна Коскун
Зейнеп Дрейфи Зухри
Burak Özen
Озгюр Онур Дамар
Ченгиз Дурак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.3 IMDb
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Сезоны
Кума – другая жена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Татьяна Казанцева 4 июля 2025, 18:56
я бы хотела написать очень хороший отзыв о фильме - кума 2 жена, но из-за не очень приятных кадров добавочного фильма,моё настроение… Читать дальше…
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