Двух детдомовских сестер-близняшек разлучили в возрасте пяти лет – Дарью удочерила богатая семья, а Кристина осталась в приюте. Спустя много лет Даша всю себя отдает бизнесу, который она унаследовала от приемного отца, а Кристина – замужем и растит двоих детей, но лишена всяких чувств из-за тяжелого прошлого. Девушки не подозревают о существовании друг друга, но однажды Кристина попадает в аварию, и Дарью просят стать донором крови. Сестры становятся жертвами несостоявшегося жениха Даши, который хочет забрать у нее бизнес. Чтобы противостоять мужчине, Кристина и Дарья объединятся, но за эту борьбу они заплатят слишком высокую цену…