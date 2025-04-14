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Постер сериала Ключ от чужой жизни
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Киноафиша Сериалы Ключ от чужой жизни

Ключ от чужой жизни (2025 - 2025)

Klyuch ot chuzhoj zhizni 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Двух детдомовских сестер-близняшек разлучили в возрасте пяти лет – Дарью удочерила богатая семья, а Кристина осталась в приюте. Спустя много лет Даша всю себя отдает бизнесу, который она унаследовала от приемного отца, а Кристина – замужем и растит двоих детей, но лишена всяких чувств из-за тяжелого прошлого.   Девушки не подозревают о существовании друг друга, но однажды Кристина попадает в аварию, и Дарью просят стать донором крови. Сестры становятся жертвами несостоявшегося жениха Даши, который хочет забрать у нее бизнес. Чтобы противостоять мужчине, Кристина и Дарья объединятся, но за эту борьбу они заплатят слишком высокую цену…

В ролях
В ролях
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Дмитрий Бедерин
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Алёна Новицкая
Влад Кунеевский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ключ от чужой жизни - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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