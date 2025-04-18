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Искусство соблазна
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Отзывы о сериале «Искусство соблазна»
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Вика Блонда
18 апреля 2025, 12:35
Оценка
Неплохой сериал. Смотрится бодро, интересно. Есть острые моменты и очень смешные. Также авторы добавили немного лирики, которая касается сложных отношений Анфисы, Милены и Софии с мужчинами в прошлом, и это я тоже считаю здесь уместным. Образы получились хорошо продуманными. Теперь мы хоть точно знаем, почему они решили открыть именно такой бизнес. Смотрится же сериал легко и вызывает положительные эмоции. Для меня это главное. Так что могу советовать к просмотру.
18 апреля 2025, 12:35
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Асель Мишина
19 апреля 2025, 11:42
«Искусство соблазна» один из самых интересных и прикольных сериалов, которые попадались мне на глаза в последнее время. Да, местами сюжет кажется откровенной выдумкой, и вы скажете, что в жизни так не бывает, но ведь иногда и хочется оторваться от реальности, расслабиться и посмеяться. Все это «Искусство соблазна» дает в полной мере. Так что смотрите и получайте удовольствие)
19 апреля 2025, 11:42
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Босова Маргарита
23 апреля 2025, 17:39
Оценка
На самом деле очень хороший сериал. Смотрится легко, все на позитиве, актеры подобраны хорошо, и интрига выдерживается нешуточная. Честно скажу, местами даже переживаю за Анфису, Софию и Милену, потому что они нарвались на очень серьезные неприятности. С таким, как Дмитрий, нужно вести себя очень аккуратно, а то ошибок он не прощает. В общем, точно буду смотреть до самого конца. Хочется узнать, чем все закончится.
23 апреля 2025, 17:39
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Лорн
24 апреля 2025, 09:40
Сериал нравится. Смотрю его с большим интересом. Вот это, конечно, закрутили с Анфисой, Миленой, Софией и тем самым Дмитрием, который решил их серьезно шантажировать. История развивается интересно и совершенно непредсказуемо, потому что так просто отвязаться от Дмитрия не выходит, тут еще Анфиса свои амбиции проявляет по полной программе и сдаваться не собирается. Короче говоря, буду смотреть дальше, интересно узнать, чем все закончится.
24 апреля 2025, 09:40
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Джек Лондон
29 апреля 2025, 10:37
Оценка
Начал смотреть новый сериал «Искусство соблазна» и скажу, что мне нравится. Здесь имеется действительно интересный сюжет и отличный юмор, с которым эта история только выигрывает. Вот честно, не хотелось бы смотреть очередную драму с напыщенными диалогами об измене. А тут мы имеем позитивный и увлекательный сюжет, который очень легко, находчиво и вместе с тем умно рассуждает об очень серьезных вещах, таких как любовь и семья. Из актеров выделю Лизу Моряк, Анну Глаубэ и Ольгу Смирнову, которые сыграли главных героинь. Каждая из них интересна по своему и играет очень важную роль в этой истории. Анфиса – глава компании, София – интеллект, ну а Милена всегда готова начать новую авантюру нам на радость. Как видите, сериал действительно стоит внимания.
29 апреля 2025, 10:37
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:57
в ответ на сообщение
Вика Блонда от 18 апреля 2025, 12:35
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
30 апреля 2025, 22:57
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:57
в ответ на сообщение
Асель Мишина от 19 апреля 2025, 11:42
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
30 апреля 2025, 22:57
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:58
в ответ на сообщение
Босова Маргарита от 23 апреля 2025, 17:39
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 22:58
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:58
в ответ на сообщение
Лорн от 24 апреля 2025, 09:40
Очень рады прочесть ваше мнение о сериале, спасибо 😌
30 апреля 2025, 22:58
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:58
в ответ на сообщение
Джек Лондон от 29 апреля 2025, 10:37
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:58
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Максим Евдокимов
17 июня 2025, 01:33
Оценка
Мне сериал понравился. Особенно мне понравилась актриса Лиза Моряк в роли Анфисы❤️❤️❤️
17 июня 2025, 01:33
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:39
в ответ на сообщение
Максим Евдокимов от 17 июня 2025, 01:33
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:39
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