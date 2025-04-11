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Киноафиша Сериалы Призрачная связь

Призрачная связь (2025 - 2025)

Prizrachnaya svyaz 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Студентка Женя Сосновская мечтает стать фармакологом и найти лекарство от рака, чтобы спасать жизни. В поисках подработки она устраивается в Ледовый дворец. Но уже в первые дни происходит трагедия — тренер фигуристов Андрей Вершинин получает тяжёлую травму прямо на катке. Перед тем как потерять сознание, он замечает, как Женя исчезает под трибуной.  Позже, находясь в коме, Андрей неожиданно начинает являться Жене в виде призрака. Девушка решает помочь ему разобраться в произошедшем, надеясь, что это избавит её от назойкого «духа». Однако, расследуя причины несчастного случая, они постепенно сближаются — между Жаней и Андреем вспыхивают чувства.

В ролях
В ролях
Александр Гурьев
Нил Кропалов
Нил Кропалов
Евдокия Юшкевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Призрачная связь - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Viktor Sergunin 14 апреля 2025, 18:31
Прекрасный фильм. Нил отлично играет, как и всегда!
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:57
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
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