Студентка Женя Сосновская мечтает стать фармакологом и найти лекарство от рака, чтобы спасать жизни. В поисках подработки она устраивается в Ледовый дворец. Но уже в первые дни происходит трагедия — тренер фигуристов Андрей Вершинин получает тяжёлую травму прямо на катке. Перед тем как потерять сознание, он замечает, как Женя исчезает под трибуной. Позже, находясь в коме, Андрей неожиданно начинает являться Жене в виде призрака. Девушка решает помочь ему разобраться в произошедшем, надеясь, что это избавит её от назойкого «духа». Однако, расследуя причины несчастного случая, они постепенно сближаются — между Жаней и Андреем вспыхивают чувства.