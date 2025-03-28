Супруги Абрамовы продали квартиру ради новой, но в день сделки Таня напрасно ждет мужа в банке – Саша не появляется. Его машину находят за городом, внутри – кровь, но ни самого Саши, ни денег нет. Пока полиция пытается разобраться в происшествии, Таня с сыном остаются без жилья и средств к существованию. Следствие заходит в тупик, и вскоре Тане сообщают: никаких доказательств нападения на Сашу нет, значит, он просто сбежал, прихватив деньги. Таня отказывается верить в предательство и берется за собственное расследование, но чем глубже она копает, тем яснее понимает – их семейная жизнь была одной большой ложью.