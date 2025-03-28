Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала С новым счастьем!
1 постер
Киноафиша Сериалы С новым счастьем!

С новым счастьем! (2025 - 2025)

S novym schastem! 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Супруги Абрамовы продали квартиру ради новой, но в день сделки Таня напрасно ждет мужа в банке – Саша не появляется. Его машину находят за городом, внутри – кровь, но ни самого Саши, ни денег нет. Пока полиция пытается разобраться в происшествии, Таня с сыном остаются без жилья и средств к существованию. Следствие заходит в тупик, и вскоре Тане сообщают: никаких доказательств нападения на Сашу нет, значит, он просто сбежал, прихватив деньги. Таня отказывается верить в предательство и берется за собственное расследование, но чем глубже она копает, тем яснее понимает – их семейная жизнь была одной большой ложью.

В ролях
В ролях
Евгения Розанова
Евгения Розанова
Ольга Бобкова
Ольга Бобкова
Антон Даниленко
Дмитрий Кривошеев
Дмитрий Кривошеев
Денис Бондаренко
Денис Бондаренко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
С новым счастьем! - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше