18-летняя Оля мечтает вырваться из провинциального городка и избежать судьбы своей матери, Веры, которая одна растила её. Но неожиданная беременность рушит все её планы. Отец ребёнка отказывается от ответственности и оставляет Олю одну. Несмотря на страхи и неопределённость, девушка решает сохранить ребёнка, не осознавая, как быстро ей придётся повзрослеть. Вера не поддерживает выбор дочери – она сама прошла через нелёгкие испытания и не хочет, чтобы Оля повторила её ошибки. Конфликт между ними разгорается, и Оля решается на побег из дома. Теперь Вере предстоит преодолеть свои внутренние страхи, научиться вновь доверять и найти путь к сердцу дочери, а Оле – осознать, что настоящая любовь всё это время была ближе, чем она думала.