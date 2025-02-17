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Киноафиша Сериалы У тебя есть я

У тебя есть я (2025 - 2025)

U tebya est ya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

18-летняя Оля мечтает вырваться из провинциального городка и избежать судьбы своей матери, Веры, которая одна растила её. Но неожиданная беременность рушит все её планы. Отец ребёнка отказывается от ответственности и оставляет Олю одну. Несмотря на страхи и неопределённость, девушка решает сохранить ребёнка, не осознавая, как быстро ей придётся повзрослеть.  Вера не поддерживает выбор дочери – она сама прошла через нелёгкие испытания и не хочет, чтобы Оля повторила её ошибки. Конфликт между ними разгорается, и Оля решается на побег из дома. Теперь Вере предстоит преодолеть свои внутренние страхи, научиться вновь доверять и найти путь к сердцу дочери, а Оле – осознать, что настоящая любовь всё это время была ближе, чем она думала.

В ролях
В ролях
Вера Полякова
Андрей Душечкин
Андрей Душечкин
Анна Роскошная
Анна Роскошная
Владислав Резник
Владислав Резник
Татьяна Фёдорова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
У тебя есть я - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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