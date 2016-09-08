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Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Постер сериала Парни по вызову
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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8 постеров
Киноафиша Сериалы Парни по вызову

Парни по вызову (2016 - 2019)

Callboys 18+
Год выпуска 2016
Страна Бельгия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Play4
Продолжительность сериала 15 часов 10 минут

О чем сериал

О буднях четырех сотрудников агентства «Парни по вызову».

В ролях
В ролях
Маттео Симони
Маттео Симони
Стэф Эртз
Том Де Виспеларе
Барт Холландерс
Барт Холландерс
Катрин Ломанн
Rik Verheye
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
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Сезоны
Парни по вызову - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 7 эпизодов
 
Парни по вызову - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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