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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
8 постеров
Киноафиша
Сериалы
Парни по вызову
Парни по вызову (2016 - 2019)
Callboys
18+
драма
комедия
Год выпуска
2016
Страна
Бельгия
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
Play4
Продолжительность сериала
15 часов 10 минут
О чем сериал
О буднях четырех сотрудников агентства «Парни по вызову».
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В ролях
В ролях
Маттео Симони
Стэф Эртз
Том Де Виспеларе
Барт Холландерс
Катрин Ломанн
Rik Verheye
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2016,
7 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2019,
7 эпизодов
Отзывы о сериале
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