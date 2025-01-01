Меню
Цитаты из сериала Элиза

Амелия Элиза, ты не идёшь?
Элиза ди Ривомброса Нет, не иду. Амелия, я не могу. Я не хочу его терять!
Кристиан Грей Элиза! Ты в порядке?
Элиза ди Ривомброза Да.
Кристиан Грей Наверное, это твоё.
Элиза ди Ривомброза Ты всегда приходишь в нужный момент, чтобы спасти меня!
Кристиан Грей Моя любовь, если бы с тобой что-то случилось, я не знаю, что бы я делал! Я люблю тебя!
Элиза ди Ривомброза Я тоже тебя люблю! Я тоже тебя люблю!
Christian Grey У меня никогда не было времени на любовь.
Christian Grey Иногда быть аристократом означает иметь судьбу, в которой ты остаёшься prisoner всю свою жизнь.
Christian Grey Ты ничего не знаешь! Ты говоришь, что знаешь горе, но ты не знаешь меня. Ты не знаешь моей жизни! Истина, дорогая графиня, в том, что насилие можно остановить только с помощью насилия. Мир устроен так, и это не моя вина!
Кристиан Грей Ты такая. Сильная и чувствительная одновременно. Ты особенная женщина, Элиза.
Элиза ди Ривомброса Пошёл к чёрту, Кристиан Грей!
Кристиан Грей Я уже в аду! Ты всё ещё успеваешь.
Christian Grey Может быть, я ошибся насчёт тебя. Мы разные. Ты просто хочешь избегать врагов. Я - нет. Возможно, под ложными предлогами, но я смотрю своим врагам в глаза.
Christian Grey Ты хочешь знать, кто я, Элиза? Я человек, который принес клятву, но, к сожалению, я также тот, кто встретил тебя
Elisa di Rivombrosa Иногда, Кристиан, ты меня пугаешь
Christian Grey Нет, я в это не верю. Ты никогда не пугаешься
Elisa di Rivombrosa Это бесполезно. Ты не понимаешь
Christian Grey Поверь мне, Элиза! Поверь той части себя, которая помогала мне до сих пор! Поверь тому, что мы чувствовали на корабле той ночью!
Christian Grey Элиза, я тебе соврал, это правда. Мне не гордиться тем, что я делаю, но мои причины гораздо благороднее, и ты узнаешь, почему
Кристиан Грей Я не верю в рай
Christian Grey Возьми деньги барона, возвращайся в Ривомбрусу, делай всё, что хочешь! Но дай мне сделать то, зачем я пришёл!
Christian Grey Посреди того моря и под тем звёздным небом я сказал тебе, что верю, что смогу измениться. И вот я всё ещё здесь, в конце концов, вынужден оставаться всегда таким же
Christian Grey Сейчас звёзды такие, как в тот момент, когда мы говорили в первый раз. Элиза, однажды ты скажешь мне, почему боишься смотреть на звёзды. Или, может быть, нет. Я не хочу этого знать. Думаю, это может меня ранить. Вместо этого, когда я смотрю на тебя, каждая печаль исчезает, и каждая мысль прощается.
Кристиан Грей Элиза, ты для меня очень дорога. Я боюсь, что не смогу сказать это другими словами. Что бы ни случилось, куда бы ни завели нас жизни, я найду тебя
Nicola di Conegliano Что ты на самом деле от меня хочешь?
Christian Grey Убить тебя!
Кристиан Грей Я не тот, кто должен просить прощения
Элиза ди Ривомбороза Что ты имеешь в виду?
Кристиан Грей Ты не понимаешь! Ты не можешь понять!
Элиза ди Ривомбороза Тогда объясни мне!
Кристиан Грей Я не могу
Элиза ди Ривомбороза Почему нет?
Кристиан Грей Элиза, я просто хочу защитить тебя. Поверь мне.
Элиза ди Ривомбороза Мне нужно знать. Мне нужно что-то реальное, за что бы я могла держаться, чтобы продолжать тебя защищать. Я даже не знаю, Кристиан — это твоё настоящее имя или нет!
Кристиан Грей Смотри на меня сейчас. Всё, что ты видишь в моих глазах, Элиза, — правда. Моё настоящее имя — Кристиано.
Christian Grey Элиза, я не был в бреду прошлой ночью, когда сказал тебе, что люблю тебя
Elisa di Rivombrosa Я знаю. Ты бы не сказала такое просто так. Гаэтано сказал мне, что ты останешься здесь, пока все не утихнет.
Christian Grey Да.
Elisa di Rivombrosa И что дальше?
Christian Grey Дело в том, что я не хочу думать об этом сейчас. Странно, но я не верил, что все будет так.
Elisa di Rivombrosa Что?
Christian Grey Быть влюблённым.
Christian Grey Ради важных вещей мы идём на риск, мы принимаем решения! Если все это произошло, а ты всё ещё в Неаполе, значит, есть причина.
Elisa di Rivombrosa Да, причина есть, но я боюсь, что это уйдёт меня слишком далеко от Ривомбры.
Кристиан Грей Элиза, я понимаю тебя намного лучше, чем ты думаешь. Но если ты уйдёшь, я потеряю тебя. Не покидай меня!
Elisa di Rivombrosa Амелия, я влюблена.
Amelia О, Господи! Ты видишь! Я знала! Я знала! Я знала!
Elisa di Rivombrosa Я люблю его. Я люблю его так, как никогда не думала, что смогу любить снова!
Элиза ди Ривомброза Есть корабль, который отплывает через два дня.
Кристиано Грей Элиза, останься, пожалуйста!
Элиза ди Ривомброза Нет, не проси меня! Если ты действительно любишь меня, ты должен отпустить меня. Поехали со мной, Кристиано. Давайте уедем вместе. Это единственный способ остаться вместе.
Кристиано Грей Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой в Ривомброзу?
Элиза ди Ривомброза Да.
Кристиано Грей Элиза, я не могу. У меня еще есть дела здесь.
Элиза ди Ривомброза Ну а разве ты не можешь отказаться?
Кристиано Грей Это невозможно. Ты не единственная, кто должен закончить что-то из прошлого.
Элиза ди Ривомброза Ну тогда, если так, я не хочу больше тебя видеть.
Кристиано Грей Хорошо, если это то, что ты действительно хочешь.
Elisa di Rivombrosa Почему все эти секреты? Почему ты не сказала мне, кто ты есть?
Christian Grey Элиза, прости, что я тебе соврал, но есть люди, которые не задумываясь убьют меня, если узнают мою истинную личность.
Elisa di Rivombrosa Барон?
Christian Grey Да, барон Конельяно.
Elisa di Rivombrosa Теперь ты здесь, и ты заберёшь то, что тебе принадлежит.
Christian Grey Это не причина, по которой я вернулся в Неаполь.
Elisa di Rivombrosa Разве нет?
Christian Grey Не только.
Elisa di Rivombrosa Ты не можешь наказывать Николу за ошибки его отца! Это несправедливо!
Christian Grey А было ли справедливо уничтожить мою семью? Кто-то должен заплатить, и поскольку сын ничем не лучше отца, он за это ответит.
Элиза ди Ривомброса Забудь всё и уходи со мной в Ривомбрасу.
Кристиан Грей Это было бы прекрасно, Элиза, но как тогда? Как я смогу взглянуть на себя в зеркало?
Элиза ди Ривомброса А я? Если ты убьёшь Николу, как я смогу посмотреть на тебя?
Christian Grey Я тебя скучал.
Elisa di Rivombrosa Я тоже тебя скучала, но это ничего не значит. Ты никогда не убедишь меня в том, что то, что ты хочешь сделать, справедливо.
Christian Grey Но это так.
Elisa di Rivombrosa Ты действительно так считаешь? Я вижу тот огонь, который горит внутри тебя, и это не огонь, который греет, это огонь, который разрушает. Но я знаю, что этот огонь еще не коснулся твоего сердца. У тебя еще есть время. Освободи себя от всей ненависти и начни жить снова!
Christian Grey Для меня уже слишком поздно.
Elisa di Rivombrosa Нет, не поздно! Если ты убьёшь барона, ты не вернёшь свою семью и не вернёшь время обратно. Ты лишь продолжишь эту ужасную цепь крови.
Christian Grey Почему ты не сказала мне, что уезжаешь так скоро?
Elisa di Rivombrosa Почему я должна была тебе это сказать?
Christian Grey Почему? Потому что я люблю тебя, вот почему.
Elisa di Rivombrosa Это всего лишь любовь, если она не может заменить ненависть.
Christian Grey Именно ненависть помогла мне выжить, и ты не можешь судить о моей любви с той же поверхностностью, которую ты используешь, чтобы задушить свою.
Elisa di Rivombrosa Я уже потеряла мужчину, которого любила однажды.
Christian Grey Теперь все по-другому. Теперь ты можешь выбрать.
Elisa di Rivombrosa Я уже выбрала, и ты должен был сделать то же самое.
Christian Grey Тогда уходи! Чего ты ждёшь? Ты не отличаешься от остальных, Элиса, и всё, что ты могла мне дать, ты дала мне прошлой ночью.
Christian Grey Элиза, прости за вчерашнюю ночь. Я не подумал о том, что говорил тебе. Я решил уехать с тобой.
Elisa di Rivombrosa Ты серьезно? Ты откажешься от мести?
Christian Grey Вчера ночью ты попросила меня сделать выбор, и я его сделал. Я больше не могу жить без тебя!
Elisa di Rivombrosa Я тебя люблю!
Christian Grey Я принц. Я Кристиано Караччоло, принц Монтесанто. Этот камень делает меня твоим хозяином, но он не просто символ власти, он устанавливает между нами связь, основанную на уважении, обязанностях и ответственности.
Elisa di Rivombrosa Твои слова были прекрасны.
Christian Grey Они шли от моего сердца, как та любовь, которую я чувствую к тебе. Я старался, Элиза. Я верил, что наша любовь сможет решить все, но я не могу просто ждать и смотреть, Элиза. Я не могу стереть то, кем я являюсь. Прости меня.
Кристиан Грей Это прощание, значит?
Элиза ди Ривомброса Боюсь, что да.
Кристиан Грей Элиза! Барон был прямо передо мной, готовый принять свою судьбу, но я больше не хотел его убивать.
Элиза ди Ривомброза Вы проявили великое мужество.
Кристиан Грей Не знаю. Я только знаю, что теперь я чувствую себя свободным.
Christian Grey Завтра я покину Неаполь, чтобы следовать за женщиной, которую люблю. Я также принял другое решение. Я откажусь от своего титула и всего, что мне полагается по праву рождения. Вы наконец-то станете свободными людьми!
Christian Grey Люди Конеглиано! Вам нужно бежать!
Elisa di Rivombrosa Я не хочу уходить без тебя! Я остаюсь с тобой!
Christian Grey Элиза, если я смогу удержать их немного, ты сможешь добраться до корабля.
Elisa di Rivombrosa Я не хочу тебя оставлять!
Christian Grey Ты должна уйти! Ты же знаешь это! Элиза, я люблю тебя! Ты увидишь, я встречу тебя в Ривомбросе.
Elisa di Rivombrosa Пообещай мне, что ты это сделаешь!
Christian Grey Да, я клянусь! Я клянусь! Теперь уходи! Иди, иди, моя любовь! Беги, моя любовь! Беги!
