Christian GreyИногда быть аристократом означает иметь судьбу, в которой ты остаёшься prisoner всю свою жизнь.
Christian GreyТы ничего не знаешь! Ты говоришь, что знаешь горе, но ты не знаешь меня. Ты не знаешь моей жизни! Истина, дорогая графиня, в том, что насилие можно остановить только с помощью насилия. Мир устроен так, и это не моя вина!
Кристиан ГрейТы такая. Сильная и чувствительная одновременно. Ты особенная женщина, Элиза.
Christian GreyВозьми деньги барона, возвращайся в Ривомбрусу, делай всё, что хочешь! Но дай мне сделать то, зачем я пришёл!
Christian GreyПосреди того моря и под тем звёздным небом я сказал тебе, что верю, что смогу измениться. И вот я всё ещё здесь, в конце концов, вынужден оставаться всегда таким же
Christian GreyСейчас звёзды такие, как в тот момент, когда мы говорили в первый раз. Элиза, однажды ты скажешь мне, почему боишься смотреть на звёзды. Или, может быть, нет. Я не хочу этого знать. Думаю, это может меня ранить. Вместо этого, когда я смотрю на тебя, каждая печаль исчезает, и каждая мысль прощается.
Кристиан ГрейЭлиза, ты для меня очень дорога. Я боюсь, что не смогу сказать это другими словами. Что бы ни случилось, куда бы ни завели нас жизни, я найду тебя
Nicola di ConeglianoЧто ты на самом деле от меня хочешь?
Elisa di RivombrosaТы действительно так считаешь? Я вижу тот огонь, который горит внутри тебя, и это не огонь, который греет, это огонь, который разрушает. Но я знаю, что этот огонь еще не коснулся твоего сердца. У тебя еще есть время. Освободи себя от всей ненависти и начни жить снова!
Christian GreyЯ принц. Я Кристиано Караччоло, принц Монтесанто. Этот камень делает меня твоим хозяином, но он не просто символ власти, он устанавливает между нами связь, основанную на уважении, обязанностях и ответственности.
Christian GreyОни шли от моего сердца, как та любовь, которую я чувствую к тебе. Я старался, Элиза. Я верил, что наша любовь сможет решить все, но я не могу просто ждать и смотреть, Элиза. Я не могу стереть то, кем я являюсь. Прости меня.
Кристиан ГрейНе знаю. Я только знаю, что теперь я чувствую себя свободным.
Christian GreyЗавтра я покину Неаполь, чтобы следовать за женщиной, которую люблю. Я также принял другое решение. Я откажусь от своего титула и всего, что мне полагается по праву рождения. Вы наконец-то станете свободными людьми!