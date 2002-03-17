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Постер сериала Моя прекрасная толстушка
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Киноафиша Сериалы Моя прекрасная толстушка

Моя прекрасная толстушка (2002 - 2003)

Mi gorda bella 18+
Год выпуска 2002
Страна Венесуэла
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал RCTV
Продолжительность сериала 130 часов 32 минуты

О чем сериал

Валентина Виллануэва Ланс - добрая и умная девушка. У нее есть все, кроме красивой внешности, из-за чего она очень переживает. Со временем Валентина научилась принимать себя такой, какая она есть. Закончив свое обучение, девушка ждет встречи с матерью, Эвой Ланс, знаменитой певицей. Когда Валентине было восемь лет, ее тетя Олимпия отправила девочку в интернат, дабы та не попала под отрицательное влияние своей матери, которая после потери супруга стала злоупотреблять алкоголем. Однако вскоре после встречи с дочерью Эва погибает в аварии, и дядя Валентины, Хуан Анхель, решает привести девушку в семейный особняк, не представляя, чем это обернется. В новом доме коварной Олимпии Валентине предстоит испытать массу унижений со стороны проживающих, но там же она найдет и свое счастье в лице своего кузена Орестеса, который станет лучшим другом и советником девушки, называя ее не иначе, как «моя прекрасная толстушка».

В ролях
В ролях
Флавио Кабальеро
Хуан Пабло Раба
Хуан Пабло Раба
Наталия Стрейгнард
Эмма Раббе
Carlos Felipe Álvarez
Деннис Веласко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Моя прекрасная толстушка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2002, 178 эпизодов
 
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