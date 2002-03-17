Валентина Виллануэва Ланс - добрая и умная девушка. У нее есть все, кроме красивой внешности, из-за чего она очень переживает. Со временем Валентина научилась принимать себя такой, какая она есть. Закончив свое обучение, девушка ждет встречи с матерью, Эвой Ланс, знаменитой певицей. Когда Валентине было восемь лет, ее тетя Олимпия отправила девочку в интернат, дабы та не попала под отрицательное влияние своей матери, которая после потери супруга стала злоупотреблять алкоголем. Однако вскоре после встречи с дочерью Эва погибает в аварии, и дядя Валентины, Хуан Анхель, решает привести девушку в семейный особняк, не представляя, чем это обернется. В новом доме коварной Олимпии Валентине предстоит испытать массу унижений со стороны проживающих, но там же она найдет и свое счастье в лице своего кузена Орестеса, который станет лучшим другом и советником девушки, называя ее не иначе, как «моя прекрасная толстушка».