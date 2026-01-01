Постеры сериала «Нейровася»

Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов»

Будет ли 4 сезон сериала «Соври мне» от Hulu: объясняю, почему этот хит идеально поставил точку в безумии Люси и Стивена

«Смотрю так же запойно, как какой-нибудь новый сериал на Netflix»: Кологривый назвал любимые российские сериалы

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России