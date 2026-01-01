Не нужно солить воду в унитазе: клинер разнесла в пух и прах популярный лайфхак — и назвала два, которые работают безотказно

Натираю лаврушкой унитаз – не нарадуюсь результату: элементарный лайфхак для экономных хозяек

Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности

6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»

Ни слова о плагиате: свои «Ландыши» в США вышли 40 лет назад — вообще без песен, зато с Куртом Расселом

«Дом дракона 3» эпичнее двух прошлых сезонов и финала «Игры престолов» вместе взятых: сериал бьет рекорды еще до премьеры

«Долгая прогулка» — лучшая экранизация Кинга, но различий с книгой катастрофически много: вот чем на самом деле заканчивается история

20 000 000 просмотров в США за 2 дня – древняя серия «Фиксиков» внезапно «разорвала» интернет: «Почему в моей школе такому не учат?»

Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими

«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку