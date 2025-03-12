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Постер сериала Иван да Мадина
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Киноафиша Сериалы Иван да Мадина

Иван да Мадина (2025 - 2025)

Ivan da Madina 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Иван и Мадина выросли в небольшом городе, а встретились уже будучи московскими студентами. Они полюбили друг друга, хотели пожениться, но были разлучены волею взрослых – их отцы оказались заклятыми врагами, а Мадину пообещали отдать в жены другому мужчине.  Спустя 10 лет судьба вновь сводит Ивана и Мадину в их родном городе. Он – успешный столичный адвокат. Она замужем и растит 9-летнего сына, похожего на Ивана... Смогут ли влюбленные исправить ошибку, совершенную много лет назад, и снова быть вместе?

В ролях
В ролях
Аделина Голубенко-Гизатуллина
Аделина Голубенко-Гизатуллина
Нериюс Манкус
Нериюс Манкус
Илья Денискин
Илья Денискин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Иван да Мадина - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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