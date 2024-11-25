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Постер сериала Четыре жениха
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Киноафиша Сериалы Четыре жениха

Четыре жениха (2024 - 2024)

Save the Date 18+
Год выпуска 2024
Страна Израиль
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Дасси — успешная организатор свадеб, для которой чужое счастье стало частью профессии. При этом личная жизнь девушки терпит крах: внезапный разрыв с парнем заставляет задуматься, что в её жизни пошло не так. Однако у её эксцентричной бабушки есть решение — древнее любовное зелье, способное призвать истинную любовь. После странного ритуала каждый новый день для Дасси превращается в череду неожиданных встреч, нелепых ситуаций и недоразумений. Постепенно Дасси осознаёт, что настоящая любовь не всегда подчиняется волшебству.

Четыре жениха - трейлер первого сезона
Четыре жениха  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ошри Коэн
Рона Липаз-Михаэль
Шай Авиви
Орна Банай
Шира Наор
Ади Хавшуш
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Четыре жениха - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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