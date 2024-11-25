Дасси — успешная организатор свадеб, для которой чужое счастье стало частью профессии. При этом личная жизнь девушки терпит крах: внезапный разрыв с парнем заставляет задуматься, что в её жизни пошло не так. Однако у её эксцентричной бабушки есть решение — древнее любовное зелье, способное призвать истинную любовь. После странного ритуала каждый новый день для Дасси превращается в череду неожиданных встреч, нелепых ситуаций и недоразумений. Постепенно Дасси осознаёт, что настоящая любовь не всегда подчиняется волшебству.