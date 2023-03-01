Анне пятьдесят, и половину своей жизни она жила в браке с Орасио — своей единственной любовью. Внезапно выясняется, что дорогой муж не так уж верен и изменяет жене с молодой девушкой. В расстроенных чувствах Анна не знает, как лучше поступить — терпеть такое отношение она не в силах, но расторгать брак жалко. Она решается на развод. А спустя время встречает Хоакина Кортеса — приятного и привлекательного мужчину. Нюанс лишь в том, что он вдвое моложе нее. Пару это не заботит, а вот окружение Анны — очень. Все родственники и друзья внезапно восстают против таких отношений, не готовые принять выбор женщины. Как она будет бороться за любовь и уважение к себе?