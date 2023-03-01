Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Новая жизнь Анны
Постер сериала Новая жизнь Анны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Новая жизнь Анны

Новая жизнь Анны (2023 - 2023)

Ana de Nadie 18+
Год выпуска 2023
Страна Колумбия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал RCN Televisión
Продолжительность сериала 86 часов 10 минут

О чем сериал

Анне пятьдесят, и половину своей жизни она жила в браке с Орасио — своей единственной любовью. Внезапно выясняется, что дорогой муж не так уж верен и изменяет жене с молодой девушкой. В расстроенных чувствах Анна не знает, как лучше поступить — терпеть такое отношение она не в силах, но расторгать брак жалко. Она решается на развод. А спустя время встречает Хоакина Кортеса — приятного и привлекательного мужчину. Нюанс лишь в том, что он вдвое моложе нее. Пару это не заботит, а вот окружение Анны — очень. Все родственники и друзья внезапно восстают против таких отношений, не готовые принять выбор женщины. Как она будет бороться за любовь и уважение к себе?

В ролях
В ролях
Адриана Аранго
Хорхе Энрике Абельо
Паола Турбай
Sebastián Carvajal
Лаура Арчболд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Новая жизнь Анны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 94 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше