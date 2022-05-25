Жизнерадостная владелица лапшичной Лу Юэ-эр с непростым прошлым вынуждена вступить в брак с властным Хуа И-нанем, правителем острова Хуацзянь. Однако их союз — это не просто брак по расчету. Вскоре Юэ-эр начинает замечать странные события вокруг себя и выясняет, что она — реинкарнация древнего духа, связанного с трагической историей любви тысячелетней давности. Теперь девушке предстоит найти внутри себя ответы, разобраться в своей истинной природе и понять, сможет ли любовь преодолеть барьеры времени и судьбы.