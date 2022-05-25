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Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Постер сериала Верю в любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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9 постеров
Киноафиша Сериалы Верю в любовь

Верю в любовь (2022 - 2022)

Believe in Love 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Жизнерадостная владелица лапшичной Лу Юэ-эр с непростым прошлым вынуждена вступить в брак с властным Хуа И-нанем, правителем острова Хуацзянь. Однако их союз — это не просто брак по расчету. Вскоре Юэ-эр начинает замечать странные события вокруг себя и выясняет, что она — реинкарнация древнего духа, связанного с трагической историей любви тысячелетней давности. Теперь девушке предстоит найти внутри себя ответы, разобраться в своей истинной природе и понять, сможет ли любовь преодолеть барьеры времени и судьбы.

В ролях
В ролях
Чжэн Хэхуэйцзы
Хуан Шэньчи
Чжу Жун Цзюнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Оцените 0 голосов
7 IMDb
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Сезоны
Верю в любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 24 эпизода
 
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