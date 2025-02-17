Честный документальный проект о закулисье порноиндустрии. Как стать актёром фильмов для взрослых? Можно ли совмещать эту профессию с обычной жизнью? Сколько зарабатывают члены съёмочной группы, продюсеры и режиссёры? И как создаются сценарии подобных фильмов? Авторы контента 18+ делятся опытом работы на площадке и общения с партнерами по кадру. Режиссёр проекта Дилия Альшина изучает самую закрытую область современной киноиндустрии, тонкости работы вебкамщиц и концепции порновыставок, избегая оценочных суждений. В проекте приняли участие мастера горячего жанра Юлия Гранди, Джиа Лисса и Пьер Вудман, а съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и разных городах Европы и Америки.