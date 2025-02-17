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Киноафиша Сериалы Продавая себя

Продавая себя (2025 - 2025)

Prodavaya sebya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Честный документальный проект о закулисье порноиндустрии. Как стать актёром фильмов для взрослых? Можно ли совмещать эту профессию с обычной жизнью? Сколько зарабатывают члены съёмочной группы, продюсеры и режиссёры? И как создаются сценарии подобных фильмов? Авторы контента 18+ делятся опытом работы на площадке и общения с партнерами по кадру. Режиссёр проекта Дилия Альшина изучает самую закрытую область современной киноиндустрии, тонкости работы вебкамщиц и концепции порновыставок, избегая оценочных суждений. В проекте приняли участие мастера горячего жанра Юлия Гранди, Джиа Лисса и Пьер Вудман, а съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и разных городах Европы и Америки.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Продавая себя - Сезон 1 Сезон 1
2025, 6 эпизодов
 
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