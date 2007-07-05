Их много, они разные, но они - команда. Команда, каждый член которой, не задумываясь, бросится на помощь товарищу - а ситуаций, когда это действительно необходимо, хоть отбавляй. Само собой, не обходится и без недоразумений - не все легко притираются друг к другу. Но задачи, которые им приходится решать каждый день - от незаконной рыбной ловли до торговли наркотиками и людьми - не оставляют времени зацикливаться на этом. Знакомьтесь, перед вами - морской патруль, гордость военно-морских сил. Люди, которым не страшно доверить свою жизнь.