Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Морской патруль
1 постер
Киноафиша Сериалы Морской патруль

Морской патруль (2007 - 2011)

Sea Patrol 18+
Год выпуска 2007
Страна Австралия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Nine Network
Продолжительность сериала 51 час 0 минут

О чем сериал

Их много, они разные, но они - команда. Команда, каждый член которой, не задумываясь, бросится на помощь товарищу - а ситуаций, когда это действительно необходимо, хоть отбавляй. Само собой, не обходится и без недоразумений - не все легко притираются друг к другу. Но задачи, которые им приходится решать каждый день - от незаконной рыбной ловли до торговли наркотиками и людьми - не оставляют времени зацикливаться на этом. Знакомьтесь, перед вами - морской патруль, гордость военно-морских сил. Люди, которым не страшно доверить свою жизнь.

В ролях
В ролях
Лиза МакКьюн
Саския Бурмейстер
Мэттью Холмс
Кристиан Шмидт
Джей Райан
Джей Райан
Джереми Линдсэй Тейлор
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Морской патруль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 13 эпизодов
 
Морской патруль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 13 эпизодов
 
Морской патруль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 13 эпизодов
 
Морской патруль - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 16 эпизодов
 
Морской патруль - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше