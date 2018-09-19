Каково это работать в травматологическом отделении больницы города Барнсли в Южном Йоркшире? Как и в любом другом госпитале — здесь 24 часа в сутки 7 дней в неделю происходит борьба за спасение жизней взрослых и детей. Документальный фильм, состоящий из девяти сезонов, расскажет о непростой работе врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, а также многочисленных волонтёров. Сотрудникам больницы нужно быстро реагировать на любую ситуацию, чтобы вовремя оказать квалифицированную помощь. Но помимо работы с пациентами, члены коллектива сталкиваются с множеством других разных трудностей, переживают конфликты и личные драмы.