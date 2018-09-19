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Постер телешоу Неотложка 24/7
Постер телешоу Неотложка 24/7
Постер телешоу Неотложка 24/7
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Неотложка 24/7

Неотложка 24/7 (2018 - …)

Casualty 24/7 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность телешоу 90 часов 0 минут

О чем телешоу

Каково это работать в травматологическом отделении больницы города Барнсли в Южном Йоркшире? Как и в любом другом госпитале — здесь 24 часа в сутки 7 дней в неделю происходит борьба за спасение жизней взрослых и детей. Документальный фильм, состоящий из девяти сезонов, расскажет о непростой работе врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, а также многочисленных волонтёров. Сотрудникам больницы нужно быстро реагировать на любую ситуацию, чтобы вовремя оказать квалифицированную помощь. Но помимо работы с пациентами, члены коллектива сталкиваются с множеством других разных трудностей, переживают конфликты и личные драмы.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.2 IMDb
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Дата выхода новых серий 10-го сезона телешоу «Неотложка 24/7»

Episode 1
Сезон 10 Серия 1
23 июля 2025
Episode 2
Сезон 10 Серия 2
30 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Неотложка 24/7 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 4 эпизода
 
Неотложка 24/7 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 12 эпизодов
 
Неотложка 24/7 - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 9 эпизодов
 
Неотложка 24/7 - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 9 эпизодов
 
Неотложка 24/7 - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 10 эпизодов
 
Неотложка 24/7 - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 16 эпизодов
 
Неотложка 24/7 - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2023, 3 эпизода
 
Неотложка 24/7 - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2023, 9 эпизодов
 
Неотложка 24/7 - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2024, 16 эпизодов
 
Сезон 10
2025, 2 эпизода
 
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