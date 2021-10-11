Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Переломный момент 2019 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Переломный момент
Киноафиша Сериалы Переломный момент Сезоны Сезон 2
La faille
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 12 голосов
7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Переломный момент»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Феликс Félix
Сезон 2 Серия 1
11 октября 2021
Филиппин Philippin
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2021
Сэмюэл Samuel
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2021
Натан Nathan
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2021
Шамфор и сыновья Chamfort et fils
Сезон 2 Серия 5
11 октября 2021
Ориент-Экспресс? Orient-Express?
Сезон 2 Серия 6
11 октября 2021
Широта, долгота Latitude, longitude
Сезон 2 Серия 7
11 октября 2021
Любовник L'amant
Сезон 2 Серия 8
11 октября 2021
Бетон Le béton
Сезон 2 Серия 9
11 октября 2021
График выхода всех сериалов
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах
Тест для тех, кто на Новый год смотрел правильные фильмы: вспомните профессии героев «Иронии судьбы»?
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами
«Оргия жестокости и садизма»: у «28 лет спустя: Храм костей» шокирующий финал и пляшущий Файнс – хоррор в списках «лучших фильмов года»
Не считал Рэдклиффа хорошим актёром, но это – меньшая из бед: почему Рикман рвался бросить «Поттера» после «Тайной комнаты»
Актриса из «Очень странных дел» проболталась о главном обмане финала — фанаты все это время ошибались насчет Оди
«Похмельный балаган» и «Позорная пьянка»: от популярнейшего фильма с великой Чуриковой россияне камня на камне не оставили
Посмотрела 6 серий и сразу написала друзьям: «вы обязаны это увидеть» — новую «жемчужину» от Netflix уже обсуждают 19 млн человек
Наконец-то достойный противник в прокате: вот и закончился звездный час «Аватара» — триллер с 97% на RT готов сбросить его с вершины
Вы точно знаете, как зовут Ватсона? Я тоже была уверена — пока не узнала, как к нему обращается жена (и это не Джон)
Распиаренная «Битва за битвой» пролетела мимо топ-3 фильмов 2025-го: дерзкое аниме уделало горе-хит с ДиКаприо (и вообще всех)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше