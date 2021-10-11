Оповещения от Киноафиши
Переломный момент 2019 - 2022 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
La faille
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 октября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
9
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
12
голосов
7
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Переломный момент»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Феликс
Félix
Сезон 2
Серия 1
11 октября 2021
Филиппин
Philippin
Сезон 2
Серия 2
11 октября 2021
Сэмюэл
Samuel
Сезон 2
Серия 3
11 октября 2021
Натан
Nathan
Сезон 2
Серия 4
11 октября 2021
Шамфор и сыновья
Chamfort et fils
Сезон 2
Серия 5
11 октября 2021
Ориент-Экспресс?
Orient-Express?
Сезон 2
Серия 6
11 октября 2021
Широта, долгота
Latitude, longitude
Сезон 2
Серия 7
11 октября 2021
Любовник
L'amant
Сезон 2
Серия 8
11 октября 2021
Бетон
Le béton
Сезон 2
Серия 9
11 октября 2021
График выхода всех сериалов
