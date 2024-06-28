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Постер сериала Сокровища вокруг
Постер сериала Сокровища вокруг
Постер сериала Сокровища вокруг
Постер сериала Сокровища вокруг
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Сокровища вокруг

Сокровища вокруг (2024 - 2024)

Treasures Around 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

В центре сюжета исторической драмы — судьба Шань Дан Дань, неординарной предпринимательницы, решившей посвятить себя изучению нефрита, и Пэй Пэя, обаятельного прожигателя жизни и торговца этим драгоценным минералом. Пэй Пэй происходит из рода известных торговцев нефритом, однако сам ведет праздный образ жизни. В ходе совместной работы партнеры оказывают друг другу поддержку, развиваются и исцеляют душевные раны. Они достигают успеха в карьере и ищут любовь, но путь к благополучию будет непростым.

В ролях
В ролях
Би Вэньцзюнь
Xu Lu
Rui Ma
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.7 IMDb
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Сезоны
Сокровища вокруг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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