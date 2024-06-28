В центре сюжета исторической драмы — судьба Шань Дан Дань, неординарной предпринимательницы, решившей посвятить себя изучению нефрита, и Пэй Пэя, обаятельного прожигателя жизни и торговца этим драгоценным минералом. Пэй Пэй происходит из рода известных торговцев нефритом, однако сам ведет праздный образ жизни. В ходе совместной работы партнеры оказывают друг другу поддержку, развиваются и исцеляют душевные раны. Они достигают успеха в карьере и ищут любовь, но путь к благополучию будет непростым.