Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Выкуп 2017 - 2019 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Выкуп
Сезоны
Сезон 2
Ransom
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
7 апреля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
11
голосов
6.7
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Выкуп»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Три желания
Three Wishes
Сезон 2
Серия 1
7 апреля 2018
Возраст
Alters
Сезон 2
Серия 2
14 апреля 2018
Секреты и шпионы
Secrets and Spies
Сезон 2
Серия 3
21 апреля 2018
Свободный человек в Париже
A Free Man in Paris
Сезон 2
Серия 4
28 апреля 2018
Под прикрытием
Undercover
Сезон 2
Серия 5
5 мая 2018
Наследие
Legacy
Сезон 2
Серия 6
12 мая 2018
Анатомия безнадежного дела
Anatomy of a Lost Cause
Сезон 2
Серия 7
26 мая 2018
Олененок
The Fawn
Сезон 2
Серия 8
2 июня 2018
Хардлайн
Hardline
Сезон 2
Серия 9
9 июня 2018
Радиомолчание
Radio Silence
Сезон 2
Серия 10
16 июня 2018
Клиент
The Client
Сезон 2
Серия 11
23 июня 2018
Земля обетованная
Promised Land
Сезон 2
Серия 12
30 июня 2018
Семафор
Semaphore
Сезон 2
Серия 13
30 июня 2018
График выхода всех сериалов
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667