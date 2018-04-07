Menu
Ransom 2017 - 2019 season 2
Ransom
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
7 April 2018
Production year
2018
Number of episodes
13
Runtime
13 hours 0 minute
Series rating
0.0
6.7
IMDb
"Ransom" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Three Wishes
Season 2
Episode 1
7 April 2018
Alters
Season 2
Episode 2
14 April 2018
Secrets and Spies
Season 2
Episode 3
21 April 2018
A Free Man in Paris
Season 2
Episode 4
28 April 2018
Undercover
Season 2
Episode 5
5 May 2018
Legacy
Season 2
Episode 6
12 May 2018
Anatomy of a Lost Cause
Season 2
Episode 7
26 May 2018
The Fawn
Season 2
Episode 8
2 June 2018
Hardline
Season 2
Episode 9
9 June 2018
Radio Silence
Season 2
Episode 10
16 June 2018
The Client
Season 2
Episode 11
23 June 2018
Promised Land
Season 2
Episode 12
30 June 2018
Semaphore
Season 2
Episode 13
30 June 2018
TV series release schedule
