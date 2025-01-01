TaoПравда? Что я там делал? Нет, дай угадаю, я был с красивой женщиной.
DarТам была красивая женщина.
TaoИ что она делала?
DarОна улыбалась мне.
TaoЧто я делал?
DarТы ел персик.
TaoТо есть, мы помогаем кому-то, кого не любим, основываясь на словах того, кто никогда не говорит правды.
DarТao, это снова твоя "история о дне перемен"?
TaoСегодня день перемен. Происходят странные вещи. Красивые женщины во снах, персики, странные вещи.
ДарТао, корни важны.
ТаоДаже если они не глубокие? Прошло много времени с тех пор, как я видел своё племя.
ДарНекоторые из величайших деревьев имеют поверхностные корни, и они переживают сильные ветры, потому что стоят вместе, их корни переплетены.
TaoНекоторые говорят, что жизнь никогда не заканчивается. Она только меняет форму.
ArinaЖивотные всегда делают то, что ты просишь?
DarИногда. Они как люди. Они слушают, но это не всегда означает, что они тебя поняли.
ДревнийВсе в жизни занимает свое идеальное место. Радость уравновешивается горем. День — ночью. Отдача — получением. Мудрость — смирением. Секрет жизни в балансе, в гармонии и уважении к тому, что тебя окружает.
ДревнийЖиви прошлым, и у тебя не будет будущего.
ДарОн не желает зла.
ТаоНо змея, скрывающаяся в траве, тоже не причинит вреда, пока ты не наступишь на неё.
Дар[оттаскивает девушку от тонущего Тао] Терпение, Тао.
ТАОТерпение — для тех, кто не горит!
ВедьмаВы даёте мне пословицы, когда я хочу ответов.
ДревнийПословицы — это дочери опыта и путь к ответам.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джексон Рэйне
Jackson Raine
Дэниэл Годдар
Daniel Goddard
Марджин Холден
Marjean Holden
Моника Шнарре
Monika Schnarre
