Tao Что-то не так?

Dar Нет, мне приснился сон; ты был в нём.

Tao Правда? Что я там делал? Нет, дай угадаю, я был с красивой женщиной.

Dar Там была красивая женщина.

Tao И что она делала?

Dar Она улыбалась мне.

Tao Что я делал?