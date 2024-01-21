Талантливая Му Ди возвращается в родной город, чтобы восстановиться после травмы. Ее музыкальная карьера пошла на спад, и теперь Му Ди хочет начать жизнь заново. Но встреча с харизматичным предпринимателем Бай Ланом переворачивает жизнь героини с ног на голову. Она начинает новое сотрудничество, преодолевает взаимное недоверие и находит вдохновение в новом знакомом. Му Ди начинает сочетать традиционную народную музыку с элементами поп-культуры, тем самым завоевывая признание местных жителей. Этот путь не только возрождает ее карьеру, но и помогает обрести новый дом, переосмыслив свою мечту.