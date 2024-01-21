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Постер сериала Истории маленького города
Постер сериала Истории маленького города
Постер сериала Истории маленького города
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Киноафиша Сериалы Истории маленького города

Истории маленького города (2024 - 2024)

Small Town Stories 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Shaanxi Satellite TV
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

Талантливая Му Ди возвращается в родной город, чтобы восстановиться после травмы. Ее музыкальная карьера пошла на спад, и теперь Му Ди хочет начать жизнь заново. Но встреча с харизматичным предпринимателем Бай Ланом переворачивает жизнь героини с ног на голову. Она начинает новое сотрудничество, преодолевает взаимное недоверие и находит вдохновение в новом знакомом. Му Ди начинает сочетать традиционную народную музыку с элементами поп-культуры, тем самым завоевывая признание местных жителей. Этот путь не только возрождает ее карьеру, но и помогает обрести новый дом, переосмыслив свою мечту.

В ролях
В ролях
Чжан Цзяньин
На Жэньхуа
Сун Цзятэн
У Синцзянь
Тань Сихэ
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Истории маленького города - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 30 эпизодов
 
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