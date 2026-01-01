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Истории маленького городка
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Кадры из сериала «Истории маленького городка»
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Вся информация о сериале
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь
Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи
Мымру из «Служебного романа» узнают все, а вот еще 5 героинь в очках: вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»
В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная
Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой
«Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты тест проходи!» Угадайте 6 советских фильмов по кадрам с погоней
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину
«Поскользнулся, упал, очнулся — тест!»: нейросети показали 5 легендарных цитат из комедий СССР, а она их проиллюстрировала: угадаете фильм по картинке?
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