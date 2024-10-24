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Постер сериала Рассвет среди непроглядных туч
Постер сериала Рассвет среди непроглядных туч
Постер сериала Рассвет среди непроглядных туч
Постер сериала Рассвет среди непроглядных туч
Постер сериала Рассвет среди непроглядных туч
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Рассвет среди непроглядных туч

Рассвет среди непроглядных туч (2024 - 2024)

Tan Qing An 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал We tv
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

Лань Чэ — бойкая девушка, работающая в аптеке, владелец которой нашел ее еще ребенком и приютил. Помимо работы она вместе со своей командой местных «робин гудов» вершит справедливость и защищает обездоленных на улицах города. Однажды их группировка разоблачает главу секты, который украл деньги горожан. Именно тогда девушку замечает Лоу Минъе из судебного ведомства и приглашает участвовать в расследованиях. Коллеги быстро находят общий язык, и между ними появляется притяжение. Лань Чэ предстоит разгадать много загадок, в том числе и своего рождения.

В ролях
В ролях
Чжао Цин
Чан Хуасэнь
Цю Хункай
Майкл Мао
Ван Чжунвэй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Рассвет среди непроглядных туч - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 22 эпизода
 
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