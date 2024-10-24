Лань Чэ — бойкая девушка, работающая в аптеке, владелец которой нашел ее еще ребенком и приютил. Помимо работы она вместе со своей командой местных «робин гудов» вершит справедливость и защищает обездоленных на улицах города. Однажды их группировка разоблачает главу секты, который украл деньги горожан. Именно тогда девушку замечает Лоу Минъе из судебного ведомства и приглашает участвовать в расследованиях. Коллеги быстро находят общий язык, и между ними появляется притяжение. Лань Чэ предстоит разгадать много загадок, в том числе и своего рождения.