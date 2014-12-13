12-й век. Один из многочисленных островов Балтийского побережья. Ночь. Буря. Пираты всматриваются в ночное море. Самый зоркий различает очертания купеческого когга. Пираты зажигают фальш-маяк и вскоре судно налетает на рифы. Собирая выброшенную на берег добычу, пираты обнаруживают под светом факелов люльку с ребенком, который чудом остался в живых. На край колыбели садится ворон. Ясно, что это знак, посланный богами с небес. У местного вождя Радомира когда-то в одном из набегов погиб сын. Радомир усыновляет младенца и дает ему имя Роарг, что значит – «сын ворона»…