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Постер сериала Сын ворона
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Киноафиша Сериалы Сын ворона

Сын ворона (2014 - 2014)

Syn vorona 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

12-й век. Один из многочисленных островов Балтийского побережья. Ночь. Буря. Пираты всматриваются в ночное море. Самый зоркий различает очертания купеческого когга. Пираты зажигают фальш-маяк и вскоре судно налетает на рифы. Собирая выброшенную на берег добычу, пираты обнаруживают под светом факелов люльку с ребенком, который чудом остался в живых. На край колыбели садится ворон. Ясно, что это знак, посланный богами с небес. У местного вождя Радомира когда-то в одном из набегов погиб сын. Радомир усыновляет младенца и дает ему имя Роарг, что значит – «сын ворона»…

В ролях
В ролях
Диана Морозова
Николай Сахаров
Николай Зазуля
Ольга Бынкова
Ольга Бынкова
Александр Прудников
Светлана Левичева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сын ворона - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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