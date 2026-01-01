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Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки»
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Кадры из сериала «Школа рока»
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С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы
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На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег
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В «Игре престолов» показали 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга
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Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей
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20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает
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