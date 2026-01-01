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Киноафиша Сериалы Школа рока Кадры

Кадры из сериала «Школа рока»

Вся информация о сериале
С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег
Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»
В «Игре престолов» показали 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга
Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей
В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная
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