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Киноафиша Сериалы Со всеми бывает

Со всеми бывает (2024 - …)

So vsemi byvaet 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Сегодня чувство тревоги и невозможность с ним справиться – один из самых популярных запросов у психологов и психиатров. А с диагнозом «тревожное расстройство», которому посвящен первый эпизод проекта, кабинет врача покидают все больше и больше пациентов. И хотя тревога – это эволюционный механизм, нередко он становится недугом, который мешает человеку жить полной жизнью. Вокруг тревожного расстройства, а также множества других психических расстройств, о которых говорят авторы сериала, сложилось множество стереотипов, которые стали развенчиваться совсем недавно – в наше время, когда болезни стали видимыми и обсуждаемыми. И именно этот факт дал понять: психические диагнозы не делают человека безнадежным. Большинство обладателей диагнозов могут адаптироваться в социуме и вести вполне обычную жизнь. А чтобы жизнь была полноценной, свой диагноз надо исследовать и принять. В сериале «Со всеми бывает» приглашенные эксперты развеют распространенные стереотипы и расскажут про современные методы лечения и профилактики обострений психических болезней. Герои поделятся отношениям окружающих — родственников, друзей, общества — к их диагнозу, и расскажут о том, как им удалось адаптироваться, какие трудности они ежедневно преодолевают и о своих планах дальнейшей борьбы с болезнью. Психологи дадут рекомендации близким о том, как выстроить здоровую коммуникацию с больным, а больному — как рассказать о своем диагнозе так, чтобы его поняли.

Со всеми бывает - трейлер первого сезона
Со всеми бывает  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Со всеми бывает - Сезон 1 Сезон 1
2024, 5 эпизодов
 
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