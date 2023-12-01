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Киноафиша Сериалы На стороне зла

На стороне зла (2023 - 2023)

Korvessa Kulkevi 18+
Год выпуска 2023
Страна Финляндия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты

О чем сериал

В маленькой рыбацкой деревушке на самом севере Финляндии происходит жестокое убийство местного старшеклассника Аапо. Обезображенное тело парня было выловлено в прибрежных водах. А между тем среди одноклассников Аапо был известен как главарь культа, поклоняющегося темным силам. Среди членов тайного сообщества сатанистов оказывается и девочка Йоханна, которая вынуждена выходить в море и помогать отцу с ловлей рыбы. Девушка увлечена рисованием, она повсюду носит графический планшет и создает мрачные картинки, мечтая сбежать в город и получить там художественное образование. Безответно влюбленная в Аапо, Йоханна сразу становится единственной подозреваемой в этом чудовищном преступлении. Чтобы отыскать убийцу и спасти Йоханну от расправы деревенских жителей, к делу подключается следователь по делам несовершеннолетних Улле Пенттинен.

На стороне зла - трейлер первого сезона
На стороне зла  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Оливия Айнали
Ярмо Мякинен
Кристофер Гуммерус
Якоб Ерман
Матти Оннисмаа
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
На стороне зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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