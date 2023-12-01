В маленькой рыбацкой деревушке на самом севере Финляндии происходит жестокое убийство местного старшеклассника Аапо. Обезображенное тело парня было выловлено в прибрежных водах. А между тем среди одноклассников Аапо был известен как главарь культа, поклоняющегося темным силам. Среди членов тайного сообщества сатанистов оказывается и девочка Йоханна, которая вынуждена выходить в море и помогать отцу с ловлей рыбы. Девушка увлечена рисованием, она повсюду носит графический планшет и создает мрачные картинки, мечтая сбежать в город и получить там художественное образование. Безответно влюбленная в Аапо, Йоханна сразу становится единственной подозреваемой в этом чудовищном преступлении. Чтобы отыскать убийцу и спасти Йоханну от расправы деревенских жителей, к делу подключается следователь по делам несовершеннолетних Улле Пенттинен.