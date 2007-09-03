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Постер сериала 12 знаков
Постер сериала 12 знаков
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы 12 знаков

12 знаков (2007 - 2007)

Zodiak - Der Horoskop-Mörder 18+
Год выпуска 2007
Страна Германия/Австрия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Sat.1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

У каждой семьи есть тайна. В династии банкиров, в мире богатства, у этой могущественной семьи тайн больше, чем у других. Внебрачная дочь главы семейства возвращается в родовой замок в день рождения своего отца. И в это время один за другим начинают исчезать и погибать члены семьи. Непостижимым образом череда загадочных смертей переплетена со знаками Зодиака и предсказаниями Нострадамуса. Происходящее поражает своей жестокостью и ставит в тупик всех, в том числе и детектива, занятого расследованием этих преступлений. И невозможно понять, кто же этот невидимый и неуловимый убийца, которого все уже называют Зодиаком. Двенадцать знаков астрологии – ключ в опасной охоте на убийцу. Каждый член семьи – определённый знак зодиака, любой из них может быть убийцей, и любой может стать следующей жертвой.

В ролях
В ролях
Мизель Матичевич
Мизель Матичевич
Фридрих фон Тун
Александра Нелдель
Фриц Карл
Коринна Кирчхофф
Бернхард Шир
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
12 знаков - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 4 эпизода
 
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