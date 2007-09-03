У каждой семьи есть тайна. В династии банкиров, в мире богатства, у этой могущественной семьи тайн больше, чем у других. Внебрачная дочь главы семейства возвращается в родовой замок в день рождения своего отца. И в это время один за другим начинают исчезать и погибать члены семьи. Непостижимым образом череда загадочных смертей переплетена со знаками Зодиака и предсказаниями Нострадамуса. Происходящее поражает своей жестокостью и ставит в тупик всех, в том числе и детектива, занятого расследованием этих преступлений. И невозможно понять, кто же этот невидимый и неуловимый убийца, которого все уже называют Зодиаком. Двенадцать знаков астрологии – ключ в опасной охоте на убийцу. Каждый член семьи – определённый знак зодиака, любой из них может быть убийцей, и любой может стать следующей жертвой.