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Киноафиша Сериалы Спецкоры

Спецкоры (2024 - …)

Speckory 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

Сериал посвящен российским специальным корреспондентам, работающим в зарубежных корпунктах и медиа-представительствах. Мария Кириллова становится главным редактором международного телеканала NRM, в то время как Максим Потапов, опытный журналист, возглавляет бюро на Ближнем Востоке. В Ливии он становится свидетелем гибели семьи Каддафи во время удара НАТО. Позже Потапов расследует исчезновение турецкого журналиста, разоблачая крупную преступную сеть, связанную с контрабандой предметов искусства. В 2014 году Потапов освещает события Евромайдана, пока его коллега, журналист Луценко, становится мишенью националистических украинских группировок. Истории героев продолжаются на Олимпиаде в Сочи, во время гражданской войны Сирии, военного переворота в Турции и протестов в Беларуси, где им предстоит пережить новые испытания и политические интриги.
В ролях
В ролях
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Петр Рыков
Петр Рыков
Сергей Агафонов
Сергей Агафонов
Олег Абалян
Шахин Адыгезалов
Анна Попова
Анна Попова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Спецкоры - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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