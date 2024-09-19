Сериал посвящен российским специальным корреспондентам, работающим в зарубежных корпунктах и медиа-представительствах. Мария Кириллова становится главным редактором международного телеканала NRM, в то время как Максим Потапов, опытный журналист, возглавляет бюро на Ближнем Востоке. В Ливии он становится свидетелем гибели семьи Каддафи во время удара НАТО. Позже Потапов расследует исчезновение турецкого журналиста, разоблачая крупную преступную сеть, связанную с контрабандой предметов искусства. В 2014 году Потапов освещает события Евромайдана, пока его коллега, журналист Луценко, становится мишенью националистических украинских группировок. Истории героев продолжаются на Олимпиаде в Сочи, во время гражданской войны Сирии, военного переворота в Турции и протестов в Беларуси, где им предстоит пережить новые испытания и политические интриги.