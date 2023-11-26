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Постер сериала Найди меня
Постер сериала Найди меня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Найди меня

Найди меня (2023 - 2023)

Follow 18+
Год выпуска 2023
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал 13ème RUE
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Молодая пиарщица Лена только что стала частью отдела коммуникаций префектуры полиции Парижа, чтобы по заказу сверху укрепить положение правоохранительных органов в обществе. В то же время город оказывается охвачен паникой из-за серийного убийцы, который использует социальные сети, чтобы свести полицию с ума и свести на нет все усилия Лены. Расследованием руководит комиссар Агата Раффен, но вскоре дело становится личным для пиарщицы. Она оказывается втянутой в опасную игру с убийцей. Теперь Лена должна найти способ вырваться из ловушки, прежде чем она перейдет точку невозврата.

В ролях
В ролях
Жан-Мишель Лами
Жан-Мишель Лами
Мэрилин Канто
Мэрилин Канто
Оскар Копп
Оскар Копп
Карина Маримон
Карина Маримон
Мари Коломб
Мари Коломб
Артюр Мазе
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Сезоны
Найди меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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