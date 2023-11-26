Молодая пиарщица Лена только что стала частью отдела коммуникаций префектуры полиции Парижа, чтобы по заказу сверху укрепить положение правоохранительных органов в обществе. В то же время город оказывается охвачен паникой из-за серийного убийцы, который использует социальные сети, чтобы свести полицию с ума и свести на нет все усилия Лены. Расследованием руководит комиссар Агата Раффен, но вскоре дело становится личным для пиарщицы. Она оказывается втянутой в опасную игру с убийцей. Теперь Лена должна найти способ вырваться из ловушки, прежде чем она перейдет точку невозврата.